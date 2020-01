Gedson Fernandes wird ab sofort für Tottenham Hotspur auflaufen. Der englische Topklub hat sich mit Benfica Lissabon auf eine 18-monatige Ausleihe verständigt, heisst es im offiziellen Statement. Überdies sicherten sich die Spurs eine Kaufoption in Höhe von dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro.

Der zentral-defensive Neuzugang soll den Ausfall von Moussa Sissoko kompensieren, der mit einer Knieverletzung voraussichtlich noch drei Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Fernandes soll mit dem aktuellen Benfica-Trainer Bruno Lage im Clinch stehen. Dieser setzte lediglich in 13 Pflichtspielen auf die Dienste des 21-Jährigen.

“Es ist ein grosser Traum, zu diesem grossen Klub zu kommen”, freut sich Fernandes auf seine Zukunft in Nordlondon. Unter seinem Landsmann Jose Mourinho soll er künftig wieder regelmässig auf dem Platz stehen.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020