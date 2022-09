Antonio Conte dementiert Gerüchte um Juve-Rückkehr

In Italien kursieren Gerüchte, wonach Juventus seinen Ex-Coach Antonio Conte im kommenden Sommer zurückholen möchte. Davon will der 53-Jährige vorderhand nichts wissen.

Für ihn und seine Mannschaft steht am Samstag das Spiel des Jahres an: Das Nordlondoner Derby zwischen Tottenham bei Erzrivale Arsenal. Conte fokussiert sich voll darauf und will sich auch keine Gedanken über Juventus machen: «Das ist respektlos gegenüber dem Trainer, der für Juventus arbeitet und für mich, der bei Tottenham ist. Wir haben die Saison gerade erst gestartet.»

Der Italiener führt aus: «Ich bin glücklich und geniesse meine Zeit bei Tottenham, mit den Besitzern und mit Sportdirektor Paratici. Ich sehe keinerlei Probleme.»

Vertraglich ist Conte erst einmal bis Saisonende an die Spurs gebunden. Im Hinblick auf die kommende Saison könnte eine Juve-Rückkehr also trotz seiner derzeit klaren Aussagen doch noch zum Thema werden.

