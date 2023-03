Antonio Conte über Spurs-Verbleib: «Bin bereit, für diesen Verein zu sterben»

Antonio Conte steht derzeit im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Seine Zukunft als Trainer von Tottenham wird von vielen Seiten infrage gestellt. Der Italiener selbst betont, dass er sich nach wie vor voll reinhängt.

Und war bis zum Letzten. «Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin nicht blöde und töte mich selbst», sagt Conte am Freitag auf einer Pressekonferenz und führt aus: «Ich bin bereit, bis zum Ende für diesen Verein zu sterben. Dann werden wir sehen, was geschieht.»

Der 53-Jährige ist noch bis Saisonende an die Spurs gebunden. ob es danach weitergeht, ist offen. Sogar eine vorzeitige Entlassung ist nicht ausgeschlossen. Mit Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel und sogar Luis Enrique werden verschiedene Trainer als Nachfolger ins Spiel gebracht.

