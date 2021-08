Verteidiger-Rochade: Atalanta-Profi wechselt zu den Spurs – Demiral ersetzt ihn

Tottenham ist nach langwierigen Verhandlungen mit Atalanta am Ziel und wird Cristiano Romero unter Vertrag nehmen. Der Serie A-Klub hat mit Merih Demiral von Juventus Ersatz gefunden.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist zwischen den Spurs und Atalanta nun alles klar: Romero wechselt für eine satte Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro in die Premier League. Durch Boni können noch weitere 5 Millionen hinzukommen. Der 23-jährige Argentinier war zuletzt noch von Juventus ausgeliehen. Atalanta aktiviert vor dem Weiterverkauf eine Kaufoption in Höhe von 16 Mio. Euro und macht somit einen dicken Gewinn.

Atalanta und Juve gehen derweil voraussichtlich einen weiteren Deal ein: Der türkische Nationalspieler Merih Demiral wird an den Klub aus Bergamo ausgeliehen. Diese besitzen für den 23-jährigen Innenverteidiger erneut eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Mio. Euro.

psc 3 August, 2021 17:40