Bruder von Tottenham-Star wurde erschossen

Eine traurige Nachricht erreicht uns aus dem Umfeld von Spurs-Profi Serge Aurier.

Wie die Nachrichtenagentur “AFP” bestätigt, ist der Bruder des 27-jährigen Ivorers verstorben. Die Umstände sind dramatisch: Der Mann wurde von der Polizei um 5 Uhr am Montagmorgen auf der Strasse, vor inem Club in der französischen Stadt Toulouse aufgefunden worden. Der Bruder von Serge Aurier erlitt einen Bauchschuss und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dem 26-Jährigen war dort aber nicht mehr zu helfen. Der Täter soll noch auf der Flucht sein, das Motiv ist bisher nicht bekannt.

Christopher Aurier startete seine Fussballkarriere einst gemeinsam mit Serge beim RC Lens. Inzwischen spielte er in der fünfthöchsten französischen Liga.

psc 13 Juli, 2020 14:04