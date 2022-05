Conte bestätigt: Dejan Kulusevski wechselt fix zu Tottenham

Dejan Kulusevski wird im Sommer definitiv von Tottenham übernommen.

Der schwedische Stürmer ist seit Ende Januar von Juventus an die Spurs ausgeliehen und hat dort in 14 Premier League-Spielen drei Tore und ganze acht Assists beigesteuert. Damit konnte der 22-Jährige auf ganzer Linie überzeugen. Im Sommer wird er von den Londonern fix übernommen, wie Trainer Antonio Conte am Donnerstag bestätigt: “Er ist ausgeliehen, aber wir können Kulusevski zu 100 Prozent als Tottenham-Profi betrachten. Es ist noch nicht offiziell, aber er ist ein Spurs-Spieler.”

Bei der Leihe wurde vereinbart, dass Tottenham 35 Mio. Euro für die fixe Übernahme des Angreifers an Juve zahlt. Dies wird geschehen.

psc 5 Mai, 2022 17:50