Conte hat entschieden: Hugo Lloris soll bei den Spurs abgelöst werden

Die Tage des französischen Nationalkeepers Hugo Lloris im Tor von Tottenham sind gezählt: Der neue Trainer Antonio Conte will ab nächster Saison auf einen neuen Goalie setzen.

Dies berichtet der “Telegraph” am Donnerstag. Der Vertrag des 34-jährigen Routiniers läuft zum Saisonende aus und könnte nicht mehr verlängert werden. Conte will künftig auf einen neuen, jüngeren Torhüter setzen. Als absoluter Kronfavorit für die Lloris-Nachfolge gilt Jordan Pickford, der beim FC Everton unter Vertrag steht. Der 27-Jährige ist auch die klare Nummer bei den Three Lions. Sein Vertrag bei den Toffees läuft noch bis 2024. Ein Transfer wäre mit hohen Kosten verbunden. Tottenham hat im kommenden Sommer aber ein durchaus beachtliches Transferbudget zur Verfügung.

Die Mannschaft soll nach den Vorstellungen von Conte umgebaut. Der italienische Startrainer hat sich Anfang November für vorerst für gut anderthalb Jahre bis Juni 2023 engagiert.

psc 18 November, 2021 15:22