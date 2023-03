Conte redet sich in Rage: «Wir sind kein Team»

Weil die Tottenham Hotspur beim FC Southampton nur zu einem 3:3 kommen, redet sich Antonio Conte in Rage. Der Italiener macht seinem Unmut Luft.

Die Tage von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur könnten bald gezählt sein. Denn am Samstag holte der 53-Jährige zum Rundumschlag aus. «Wir sind kein Team. Jeder denkt nur an sich», bemängelte er nach dem Remis in Southampton deutlich.

Vom Verhalten seiner Spieler zeigte er sich restlos enttäuscht: «Ich sehe viele negative Situationen, viele egoistische Situationen und Spieler, die ich nicht mag.» In diesem Zuge kritisierte er auch die Klubführung um Besitzer Daniel Levy scharf: «Die Geschichte von Tottenham ist eindeutig. Zwanzig Jahre ist der Besitzer hier und sie haben nie etwas gewonnen, aber warum?» Vertraglich ist Conte noch bis Saisonende an die Spurs gebunden. Es könnte spätestens dann zur Trennung kommen – wenn nicht schon davor.

adk 19 März, 2023 15:12