Ersatz für Harry Kane: Spurs verfolgen 30-Millionen-Stürmer

Da noch immer der Fall eintreten könnte, dass Harry Kane Tottenham Hotspur verlässt, behalten die Nordlondoner einige Alternativen im Blick. Umar Sadiq scheint eine davon.

Manchester City ging im Werben um Harry Kane im zurückliegenden Transferfenster bekanntermassen leer aus. Schon im Januar könnte der Englische Meister allerdings einen neuen Anlauf wagen, den Superstar unter Vertrag zu nehmen. Für dieses Szenario will sich Tottenham Hotspur gewappnet sehen.

Deshalb listen die Spurs einige Stürmer, die bei Bedarf in Kanes Fussstapfen treten könnten. Nach Informationen des Portals “Fichajes.Net” weckt Umar Sadiq (24) bei den Nordlondonern Begehrlichkeiten. Der steht noch bis 2025 beim spanischen Zweitligisten UD Almeria im Wort und sorgt dort seit Eintreffen mit 38 Torbeteiligungen für Aufsehen.

In der laufenden Saison zählt Sadiq hervorragende sechs Tore (drei Vorlagen) in acht Zweitligaspielen. Sehr genau würden die Spurs verfolgen, was der Nigerianer auf der iberischen Halbinsel so treibt. Für den Fall eines ernsthaften Interesses wird wohl eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro fällig.

aoe 9 Oktober, 2021 16:52