Der 26-Jährige schnürt seine Schuhe bereits seit 2014 für die Spurs. Der neue Kontrakt hat eine Gültigkeit bis 2024. In der laufenden Saison lief Dier in der Premier League 18 Mal auf. Zuletzt setzte ihn José Mourinho vornehmlich in der Innenverteidigung ein. In der Vergangenheit kam er auch zu 40 Länderspieleinsätzen für die Three Lions.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS

