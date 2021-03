“Ganze Saison über glücklich”: Bale klärt auf

Entgegen den Behauptungen, Gareth Bale sei bei Tottenham unzufrieden, spricht der Waliser nun Klartext über seinen Gemütszustand.

Gareth Bale ist noch bis zum Ende der Saison von Real Madrid an Tottenham verliehen und scheint für die Londoner erst jetzt so richtig wichtig zu werden. Der 31-Jährige musste zuletzt mit viel Kritik leben, erzielte aber am Sonntag gegen den FC Burnley (4:0) einen Doppelpack und schoss sich damit Frust von der Seele.

“Ich war die ganze Saison über glücklich. In der Umkleidekabine fühle ich mich wohl und habe Spass. Ich bin glücklich und ich bin sicher, dass es auf dem Platz zu sehen ist”, stellte der Offensivstar im Anschluss im Interview mit “BBC” klar. Gegen Burnley stand Bale zwar erst das dritte Mal für die Spurs in der Startelf und wurde in der 70. Spielminute ausgewechselt, dennoch erklärte er kämpferisch: “Es stehen noch viele Spiele an. Es ist wichtig, in jedem Spiel Minuten aufzubauen.”

adk 1 März, 2021 13:28