Der 43-jährige Italiener wird das vakante Amt bei den Spurs laut “The Athletic”-Journalist David Ornstein nicht übernehmen. Zwar fanden entsprechende Gespräche statt, Klubboss Daniel Levy und der neue Sportdirektor Fabio Paratici entschieden sich aber gegen ein Engagement von Gattuso. Zuvor sollen auch schon die Gespräche mit dem Portugiesen Paulo Fonseca nicht gefruchtet haben.

Damit geht die Suche nach einem neuen Spurs-Trainer weiter.

🚨 EXCL: Tottenham have decided against appointing Gennaro Gattuso to their vacant managerial position. Conversations were held with the 43yo after his surprise Fiorentina exit but he will not be getting the Spurs job. Search continues @TheAthleticUK #THFC https://t.co/Gcl6D2PrW4

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 18, 2021