Harry Kane hat ein klares Ziel, wo er künftig spielt

Spurs-Stürmer Harry Kane gilt als potentieller Wechselkandidat in diesem Sommer. Eine Vor-Selektion hat der englische Nationalspieler bereits getroffen.

Der 27-Jährige ist noch bis 2024 an seinen Stammklub Tottenham gebunden. Mit diesem droht er allerdings die Champions League-Plätze zu verpassen. Derzeit liegen die Londoner in der Premier League-Tabelle nur auf dem 7. Platz. Die grosse Frage lautet nun, ob Kane trotz Verpassen der Königsklasse bei den Spurs bleibt oder im Sommer einen Transfer anstrebt. Laut “Independent” will der Stürmer in jedem Fall auf der Insel bleiben. Sollte er Tottenham den Rücken zukehren, kämen demnach die beiden Topklubs aus Manchester – also City und United – als neue Adressen infrage.

Die Ablöse für Kane wäre indes beträchtlich: Von einem dreistelligen Millionenbetrag ist die Rede.

psc 14 April, 2021 17:38