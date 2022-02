Harry Kane lässt seine Zukunft bei den Spurs offen

Harry Kane hatte mit einem Doppelpack entscheidenden Einfluss beim 3:2-Sieg von Tottenham gegen Manchester City am Samstagabend. Ob der Kapitän auch mittel- und langfristig bei den Spurs an Bord bleibt, ist weiterhin unklar.

Der englische Nationalstürmer lässt sich bezüglich Zukunftsplanung nicht wirklich in die Karten blicken. Im vergangenen Sommer waren die Skyblues aktiv an Kane dran, Tottenham hat einen Verkauf aber kategorisch ausgeschlossen. Dies könnte sich in Zukunft indes ändern. Ob Kane eine Veränderung will, sagt er nicht. Medienberichten zufolge fordert er im Sommer allerdings Verstärkungen bei Tottenham, um mit dem Team ernsthaft um Titel mitspielen zu können. Sollten die gewünschten Neuzugänge nicht kommen, könnte der 28-jährige um die Transferfreigabe bitten. Sein aktueller Kontrakt ist bis 2024 datiert.

psc 20 Februar, 2022 15:43