Höjbjerg zu den Spurs?

Durch konstant gute Leistungen empfiehlt sich Pierre-Emile Höjbjerg für höhere Aufgaben. Angeblich beschäftigt sich Tottenham Hotspur mit dem dänischen Nationalspieler.

Pierre-Emile Höjbjerg hat sich offenbar auf die Transferliste von Tottenham Hotspur gespielt. Trainer Jose Mourinho will den Dänen nach “Telegraph”-Angaben in der kommenden Saison in seinem Team haben. Ob es auch zu Verhandlungen kommt, soll aber erst nach dem Wiederbeginn der Premier League entschieden werden.

Höjbjerg wurde mit dem FC Bayern viermal Deutscher Meister und dreimal DFB-Pokal-Sieger – auch wenn er mit 44 Pflichtspielen im Münchner Trikot nicht gerade hohen Anteil an den Titeln hatte.

Nach zahlreichen erfolglosen Anläufen wechselte Höjbjerg schliesslich im Sommer 2016 für 15 Millionen Euro zum FC Southampton, bei dem er inzwischen Captain und unumstrittener Stammspieler ist.

aoe 9 Mai, 2020 16:50