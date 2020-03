José Mourinho möchte Chris Smalling holen

José Mourinho möchte den drohenden Abgang von Jan Vertonghen mit Chris Smalling kompensieren.

Der englische Nationalspieler ist derzeit von Manchester United an die AS Roma ausgeliehen und zeigt dort starke Leistungen. Dem 30-Jährigen gefällt es in Italien, einen weiteren Verbleib kann er sich vorstellen. Allerdings scheinen die Giallorossi die von ManUtd geforderten 30 Mio. Euro für einen Fixkauf nicht aufbringen zu wollen oder können. Davon will José Mourinho profitieren: Laut “Daily Express” möchte der Portugiese seinen Ex-Profi – die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit bei ManUtd – nach London lotsen.

psc 2 März, 2020 16:00