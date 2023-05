Julian Nagelsmann wird Tottenham nicht übernehmen

Julian Nagelsmann gilt seit einigen Monaten als Wunschlösung von Tottenham Hotspur. Der ehemalige Trainer des FC Bayern wird den Londoner Klub allerdings definitiv nicht übernehmen.

Tottenham Hotspur orientiert sich auf der Suche nach einem neuen Trainer um, Julian Nagelsmann wird es nicht. Darüber berichten verschiedene englische Medien unisono. Demnach haben sich die Spurs noch nicht mal mit dem Deutschen getroffen, ein Austausch ist auch nicht verplant.

Im Norden Londons bringe man Nagelsmann zwar allergrössten Respekt entgegen. In der aktuellen Situation sei der 35-Jährige aber nicht die richtige Lösung. Nagelsmann solle zudem erst mal sein Ausscheiden beim FC Bayern reflektieren, bevor er eine neue Aufgabe annimmt. Seine Entlassung dort datiert vom 24. März dieses Jahres.

Wer greift bei Tottenham Hotspur also nun voll an? Ryan Mason, der den Posten eigentlich lediglich interimistisch bis Ende Saison ausführen soll, ist plötzlich mit in der Verlosung – und kann sich das feste Engagement sehr gut vorstellen.

Ryan Mason ist bereit für Tottenham-Posten

«Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin», betonte der 31 Jahre alte Mason während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Aston Villa (Samstag, 16 Uhr).

Und weiter: «Ich bin bereit für diesen Moment. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Verein helfen kann. Das ist mein allgemeines Gefühl, und das werde ich auch beibehalten. Das ist mein Gefühl, seit der Verein mir das Vertrauen geschenkt hat, diese Verantwortung zu übernehmen.»

aoe 13 Mai, 2023 09:18