Juventus erwägt einen Kulusevski-Tausch

Der schwedische Angreifer Dejan Kulusevski könnte Juventus bereits im Januar verlassen. Vielleicht in Form eines Tauschs.

Der 21-Jährige ist mit seinen Einsatzzeiten in Turin nicht gänzlich zufrieden. Und offenbar bietet sich tatsächlich die Perspektive für einen baldigen Transfer. Tottenham soll grosses Interesse am Nationalspieler bekunden. Laut “Gazzetta dello Sport” bieten die Londoner den argentinischen Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso (25) im Tausch an. Eine Alternative zum Gaucho ist Tanguy Ndombélé (25), der ebenfalls im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt. Auf dieser Position sehen die Turiner durchaus Handlungsbedarf. Gespräche zwischen den Klubs und auch mit den Spielern sind noch notwendig. Ein Tauschgeschäft ist aber nicht ausgeschlossen.

psc 31 Dezember, 2021 15:40