Keine Roma-Gespräche: Tottenham heiss auf Nicolo Zaniolo

Wenn es im italienischen Fussball einen Spieler gibt, der ständig von Wechselgerüchten umgeben ist, dann Nicolo Zaniolo. Der Austausch mit der AS Rom ist momentan zum Erliegen gekommen. Tottenham Hotspur streckt seine Fühler aus.

Nach momentanem Ermessen sieht es nicht danach aus, als würde Nicolo Zaniolo seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei der AS Rom verlängern. Die Giallorossi hätten in diesem Sommer also letztmalig die Möglichkeit, eine angemessene Ablöse für den 23-Jährigen zu generieren.

Vor allen Dingen in der Premier League tummeln sich die zahlungskräftigen Abnehmer nur. Dem Transfermarktexperten Alfredo Pedulla zufolge befindet sich Tottenham Hotspur in der Causa Zaniolo in der Pole Position. Dahinter sollen West Ham United und Newcastle United in dieser Konstellation folgen.

Die Roma war zunächst zuversichtlich, den Vertrag mit Zaniolo verlängern zu können. Inzwischen fanden aber schon seit langer Zeit keine Gespräche mehr statt. Gut für die Interessenten aus der Premier League.

aoe 15 Januar, 2023 14:59