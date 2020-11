Khedira: “Ich bin ein unheimlicher Fan der Premier League”

Der bei Juventus Turin aussortierte Sami Khedira bringt sich abermals selbst für einen Wechsel in die Premier League ins Gespräch. Beim Weltmeister von 2014 könnte sich ein Wintertransfer anbahnen.

Das Thema Sami Khedira wird auf der Insel so langsam aber sicher heiss: Der Mittelfeldspieler, der bei Juventus Turin in dieser Saison auf noch keinen einzigen Pflichtspieleinsatz kommt, sagte Samstagabend beim “ZDF”: “Unabhängig von Corona ist meine persönliche Situation schon so, dass ich mir intensiv Gedanken mache, was ich noch erleben und erreichen möchte.” Der 33-Jährige sei “weiter überzeugt, dass ich gut genug bin. Ich trainiere komplett mit der Mannschaft, ich gebe gutes Feedback im Training ab. Doch ich muss es eben auch akzeptieren, wie der Trainer (Andrea Pirlo; d. Red.) entscheidet.”

Khedira wird konkret mit Tottenham und Everton um seine Ex-Förderer José Mourinho respektive Carlo Ancelotti, unter denen er einst schon bei Real Madrid trainierte, in Verbindung gebracht. “Ich bin ein unheimlicher Fan der Premier League – und das hat jetzt nichts direkt mit den Weltklasse-Persönlichkeiten Mourinho und Ancelotti zu tun. Das war nie ein Geheimnis, das habe ich auch immer offen kundgetan”, verriet der ehemalige deutsche Nationalspieler und erklärte gleichzeitig: “Es gibt Gespräche, es gibt einen Austausch – und wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen.”

adk 29 November, 2020 10:21