Manchester City beschäftigt sich intensiv mit Pedro Porro

Die Zukunft von Pedro Porro bei Tottenham könnte stark vom weiteren Saisonverlauf abhängen. Laut Journalist Pete O’Rourke von «Football Insider» ist Manchester City bereit, im kommenden Sommer einen Vorstoss für den Rechtsverteidiger zu unternehmen.

Dem Bericht zufolge könnte Porro Tottenham verlassen, falls der Klub tatsächlich aus der Premier League absteigen sollte. In diesem Szenario wären die Spurs offenbar bereit, mehrere wichtige Spieler zu verkaufen, um die finanziellen Folgen eines Abstiegs abzufedern. Porro zählt dabei zu den prominentesten Namen, die für einen Transfer infrage kommen könnten.

Manchester City verfolgt den spanischen Nationalspieler bereits seit längerer Zeit. Der Verein hatte ihn ursprünglich 2019 von Girona verpflichtet, bevor er später zu Tottenham wechselte. Neben City sollen auch andere Klubs die Situation aufmerksam beobachten und könnten im Falle eines Abstiegs der Londoner ebenfalls Interesse an einem Transfer zeigen.