Manchester United arbeitet weiter an dem Transfer von Mateus Fernandes. Am Samstag finden deshalb Verhandlungen statt.

Um Mateus Fernandes hat sich längst ein Millionenpoker entwickelt, in dem Manchester United offenbar eine ganz entscheidende Rolle spielt. «indykaila News» zufolge verhandelt United mit West Ham United am Samstag über die zu zahlende Ablöse. Es gilt als einer der entscheidenden Tage.

Fernandes soll bereits deutlich gemacht haben, dass er zu United wechseln möchte. West Ham will unterdessen den Erlös für seinen Starspieler maximieren. Tottenham Hotspur soll sich ausserdem konkret im Rennen befinden.

Der 21-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer von Southampton zu West Ham, das eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro zahlte und Fernandes mit einem Vertrag bis 2030 ausstattete.