ManCity plant Gespräche mit Harry Kane – Spurs blocken (noch) ab

Der englische Torjäger und Spurs-Kapitän Harry Kane möchte seinen Stammklub in diesem Sommer verlassen. Bei Manchester City könnte sich eine Türe öffnen.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano in seinem Podcast “Here We Go” verrät, hat Kane die Klubleitung von Tottenham über seine Pläne informiert. Eine konkrete Transferfreigabe hat er zwar nicht erbeten, doch der 27-Jährige sucht eine Lösung. Er fühlt sich bereit für eine Luftveränderung und will endlich Titel gewinnen, was ihm bei den Spurs bislang verwehrt blieb. Angeblich könnte ManCity anbeissen. Sehr gerne würde Trainer Pep Guardiola mit Kane zusammenarbeiten. Gespräche sind geplant.

Das Unterfangen scheint aber schwierig zu werden. Spurs-Boss Daniel Levy soll einem Verkauf seines Topstürmers sehr kritisch gegenüberstehen. Allerdings berichteten englische Medien auch schon von einem Gentlemen’s Agreement, wonach der Angreifer für eine bestimmte Summe gehen kann. Vertraglich ist er noch bis 2024 an die Londoner gebunden.

