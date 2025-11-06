Die ManUtd-Besitzer zahlen Tottenham 11 Mio. Pfund Strafe

INEOS, die Firma von Sir Jim Ratcliffe, die seit rund zwei Jahren Miteigentümerin von Manchester United ist, zahlt Tottenham eine Strafzahlung in Höhe von 11 Mio. Pfund.

Dabei geht es laut "Telegraph" um einen anhaltenden Rechtsstreit zwischen den Parteien, der damit nun ad acta gelegt wird: INEOS hatte im Jahr 2022 mit den Spurs einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen, der rund 17,5 Mio. Pfund wert war. Das Unternehmen machte dann allerdings einen Rückzieher, nachdem der Deal mit Manchester United zustande kam. Seither läuft eine Strafverfahren, das nun ohne finales Urteil im gegenseitigen Vernehmen beendet wird.

Sir Jim Ratcliffe hat sich mit seinem Chemiekonzern inzwischen 28,9 Prozent der Anteile und zudem die Verantwortung über die sportlichen Belange bei ManUtd gesichert. Die Glazer-Familie aus den USA ist weiterhin Mehrheitseigentümerin, hat aber sportlich nicht mehr das Sagen.

Peter Schneiter 6 November, 2025 16:12