ManUtd schliesst Eriksen-Transfer aus

Manchester United wird in diesem Monat definitiv kein Angebot für Christian Eriksen abgeben.

Der Spurs-Profi wurde zuletzt mit den Red Devils in Verbindung gebracht. Laut “Sky Sports” sieht der englische Rekordmeister aber im Januar von einer Offerte für den 27-jährigen Dänen ab, der nur noch bis Saisonende an Tottenham gebunden ist. Christian Eriksen selber soll seine Zukunft ohnehin nicht mehr in der Premier League sehen. Angeblich ist Inter Mailand weiterhin ein heisses Thema, wobei sich die Nerazzurri im Mittelfeld in erster Linie um Barça-Profi Arturo Vidal bemühen sollen.

psc 9 Januar, 2020 13:06