Marcel Sabitzer wird von Premier Ligist umgarnt

Leipzigs österreichischer Nationalspieler Marcel Sabitzer von RB Leipzig wird just von jenem Verein umgarnt, den er in dieser Saison fast im Alleingang aus der Champions League eliminiert hatte.

Der 26-Jährige brillierte im Aufeinandertreffen der Leipziger mit Tottenham mit zwei (von insgesamt vier) Treffern in zwei Spielen. Laut “Sport Bild” zeigen die Spurs nun grosses Interesse an einer Verpflichtung von Sabitzer.

Der Mittelfeldspieler steht in Leipzig noch bis 2022 unter Vertrag. Wechselspekulationen heizt er mit Aussagen indes eher an: “Ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich habe nichts, was ich ausschliessen würde. Wir werden sehen”, meint er und ergänzt: “Fussball lebt von Gerüchten. Und wenn man international gute Spiele abliefert, ist es normal, dass so etwas aufkommt und Interesse bekundet wird.”

psc 29 April, 2020 12:05