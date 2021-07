Milan könnte sich bei den Spurs bedienen

Da es nicht danach aussieht, als könnte der AC Mailand Diogo Dalot halten, suchen die Rossoneri eine neuen Rechtsverteidiger. Serge Aurier soll sich im Visier des italienischen Vizemeisters befinden.

Serge Aurier könnte Tottenham Hotspur nach vier Jahren verlassen. Ein mögliches Ziel: die Serie A. Von dort signalisiert der AC Mailand laut “Tuttosport” Interesse an dem rechten Aussenverteidiger. Aurier sei eine Alternative zu Diogo Dalot, bei dem es sich momentan schwierig gestaltet, einen erneuten Transfer von Manchester United zu erwirken.

In der vergangenen Saison schwankte Aurier bei den Spurs zwischen Startelf, Ersatzbank und Tribüne. Sein Vertrag in Nordlondon läuft in einem Jahr aus, bisher ist nichts bekannt über eine Verlängerung. Wie der neue Trainer Nuno Espírito Santo mit Aurier plant, ist ebenfalls offen.

In Mailand ist der Franzose allerdings nicht der einzige Kandidat. Milan soll sich ausserdem mit einer Verpflichtung von Alvaro Odriozola (Real Madrid) beschäftigen.

aoe 10 Juli, 2021 16:38