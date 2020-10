Mourinho deutet Debüt von Gareth Bale an

Am Sonntag könnte Gareth Bale erstmals nach seiner Rückkehr zu Tottenham für die Spurs auflaufen.

Sein Trainer José Mourinho lässt einen Einsatz des Walisers offen, deutet aber ziemlich klar an, dass der 31-jährige Waliser demnächst bereit ist – vielleicht bereits am Sonntag, wenn Tottenham in der Premier League auf West Ham trifft. “Ich sage Ihnen nicht, ob er spielen wird”, sagt Mourinho auf einer Pressekonferenz über Bale. “Was ich sagen kann, ist, dass er sehr gut arbeitet – in einer Art und Weise, die für ihn lange Zeit nicht möglich war.”

Bale, der Mitte September auf Leihbasis von Real Madrid zu den Londonern wechselte, erholt sich von einer Knieverletzung. Mittlerweile sei er in guter Verfassung, wie Mourinho versichert: “Seit er hier angekommen ist, will er spielen. Aber es war vorher nicht möglich. In der letzten Woche, besonders Montag, Dienstag, Mittwoch, haben wir bei der Planung der Trainingseinheiten besonderen Fokus auf ihn gelegt.”

Noch habe man einen Tag “um darüber nachzudenken, um zu überlegen, was das Beste für die Mannschaft und das Beste für ihn ist. Und wir werden eine gute Entscheidung treffen.”

psc 16 Oktober, 2020 17:00