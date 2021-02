Mourinho erhält Jobgarantie bis Saisonende

Jüngst mehrten sich die Spekulationen um die Zukunft von Jose Mourinho als Cheftrainer bei Tottenham Hotspur. Der Portugiese hat offenbar eine Zusage bis mindestens Ende Saison.

Jose Mourinho wird wohl mindestens bis zum Ende der laufenden Saison 2020/21 Trainer von Tottenham Hotspur bleiben. Laut einem “ESPN”-Bericht wird der Vereinsvorsitzende Daniel Levy erst nach Ablauf der aktuellen Kampagne eine Entscheidung über Mourinhos Zukunft treffen. Bis dorthin hat er die Chance, seinen Wert für den Klub unter Beweis zu stellen.

Die gute Stimmung am Hotspur Way ist inzwischen allgemeiner Gereiztheit gewichen. Nachdem die Spurs zwischenzeitlich die Premier League sogar anführten, sind sie mittlerweile auf den 9. Tabellenplatz durchgereicht worden. Aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen steht nur ein Sieg in der Wertung, und das bei vier Niederlagen.

Das Umfeld soll langsam unruhig werden und auch innerhalb der Mannschaft sollen sich die kritischen Stimmen gegen Mourinho mehren. Vielerorts kann man nicht nachvollziehen, warum einst tragende Säulen wie Dele Alli oder Harry Winks kaum bis gar nicht eingesetzt werden.

aoe 20 Februar, 2021 10:39