Mourinho möchte Eriksen und Vertonghen halten

Toby Alderweireld hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Tottenham Hotspur bereits verlängert. Christian Eriksen und Jan Vertonghen stehen noch aus und sollen aber folgen, so Mourinho.

Im Sommer 2020 wäre der Vertrag von Verteidiger Toby Alderweireld bei den Spurs ausgelaufen. Diesen hat er erst kürzlich bis 2023 verlängert. Jan Vertonghens Verlängerung steht derweil noch aus. Und auch um Christian Eriksen, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, gibt es noch keine Einigung.

“Es sind nur noch zwei Spieler, die uns theoretisch verlassen könnten”, so Mourinho in einem Interview mit “Sky Sports”: “Unser Verhältnis ist gut. Ich denke, das kann helfen. In die Verhandlungen bin ich jedoch nicht eingebunden.”

“Wäre ich Christian (Eriksen) oder Jan (Vertonghen), würde ich bleiben”, bekräftigt der Portugiese weiter und fügt an: “Sie sind schon so lange hier und haben hier schon viel mitgemacht. Sie verkörpern die Visionen des Klubs.”

Gut möglich also, dass nach Alderweireld auch bald Vertonghen und doch überraschenderweise auch Eriksen die Verträge bei den Nordlondonern verlängern.

adk 22 Dezember, 2019 16:54