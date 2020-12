Nächste Spielabsage: Tottenham gegen Fulham findet nicht statt

Wenige Stunden vor dem geplanten Kickoff hat die Liga das Spiel definitiv abgesagt. Beim FC Fulham kam es innerhalb des Teams zu einem Corona-Ausbruch, von dem mehrere Spieler und Staffmitglieder betroffen sind.

Spurs-Coach José Mourinho kritisiert die Liga für die späte Entscheidung.

We can confirm that this evening’s away fixture at Tottenham has been postponed. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 30, 2020