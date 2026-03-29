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Missverständnis

Offiziell: Tottenham trennt sich von Tudor

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 17:11
Offiziell: Tottenham trennt sich von Tudor

Tottenham Hotspur hat die Reissleine gezogen und sich erneut von seinem Trainer getrennt. Igor Tudor ist nach nur sieben Spielen im Amt bereits wieder freigestellt worden. Neben dem Kroaten mussten auch Torwarttrainer Tomislav Rogic und Konditionstrainer Riccardo Ragnacci den Verein verlassen, wie die Spurs offiziell bestätigten.

Die erhoffte Trendwende blieb unter Tudor aus – im Gegenteil: Die sportliche Krise verschärfte sich weiter. Nach einer deutlichen 1:4-Niederlage im Derby gegen Arsenal folgten weitere Rückschläge gegen Fulham (1:2) und Crystal Palace (1:3). Tottenham steckt inzwischen tief im Abstiegskampf und rangiert nur noch auf Platz 17, mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone, in der aktuell West Ham United steht.

Auch international setzte es einen herben Dämpfer. Im Champions-League-Achtelfinale scheiterte Tottenham nach einer 2:5-Niederlage in Madrid und einem späteren 3:2-Sieg im Rückspiel. Besonders umstritten war dabei Tudors Entscheidung, den unerfahrenen Torhüter Antonin Kinsky ins kalte Wasser zu werfen – ein Experiment, das nach frühen Fehlern schnell beendet wurde.

Spätestens die klare 0:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest brachte das Fass zum Überlaufen. Tottenham wartet nun seit 13 Ligaspielen auf einen Sieg – eine Negativserie, die es zuletzt in den 1930er-Jahren gab. Der Abstieg in die Championship ist damit zu einer realen Gefahr geworden.

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