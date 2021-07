Paratici macht Kane-Ansage: “Wollen ihn behalten”

Tottenham Hotspur steht in diesem Sommer vor einer Mammutaufgabe. Harry Kane muss davon überzeugt werden, seine Wechselgedanken ad acta zu legen. Dafür zeigt sich seit Kurzem Fabio Paratici verantwortlich, der in der Öffentlichkeit eine klare Position einnimmt.

Fabio Paratici hat klargemacht, dass Tottenham Hotspur keineswegs darauf aus ist, Harry Kane abzugeben. “Wir wollen Harry Kane bei Tottenham halten, das ist unser Ziel. Ich hatte das Glück, viele Topspieler bei Juventus zu sehen und ich möchte auch Harry Kane geniessen. Er ist einer der besten Stürmer der Welt”, erklärt Paratici gegenüber “Sky Sports”.

Der Italiener schied nach elf Jahren als Sportdirektor bei Juventus Turin aus und heuerte kürzlich im Norden Londons an. Kane dagegen möchte sich in den kommenden Wochen einer neuen Herausforderung widmen – und soll seinen Wechselwunsch gegenüber der Vereinsführung bereits kommuniziert haben.

Die Spurs wären nur bei einem exorbitant hohen Angebot bereit, Kane an einen anderen Klub abzugeben. Am liebsten soll dieser natürlich dann auch noch ausserhalb Englands liegen. Manchester City soll grosses Interesse an dem 27-jährigen Ausnahmestürmer zeigen, der laut “L’Équipe” mindestens 140 Millionen Euro kostet.

aoe 5 Juli, 2021 09:16