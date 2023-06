Perfekt: Tottenham engagiert Ange Postecoglou als neuen Cheftrainer

Der 57-jährige Australier stösst von Celtic Glasgow zu den Londonern und unterschreibt einen Vertrag für vier Jahre. Die Spurs sollen für Postecoglou eine stolze Ablöse von 5 Mio. Pfund zahlen. Letztlich ist er der Nachfolger von Antonio Conte, der bislang nicht ersetzt wurde.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

