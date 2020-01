Der 22-jährige Nationalspieler kommt von PSV Eindhoven und unterzeichnet bei den Spurs einen langfristigen Vertrag bis 2025. Steven Bergwijn kostet 30 Mio. Euro Ablöse. Durch Boni können zwei weitere Millionen hinzukommen.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.

Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020