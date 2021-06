Perfekt: Tottenham stellt seinen neuen Trainer vor

Tottenham hat seine langwierige Trainersuche beendet: Der Portugiese Nuno Espirito Santo übernimmt.

Der frühere Wolverhampton-Coach unterschreibt beim Londoner Premier League-Klub einen Zweijahresvertrag bis 2023. Er tritt die indirekte Nachfolge seines Landsmanns José Mourinho an, der im Laufe der letzten Saison freigestellt wurde. In den letzten vier Jahren arbeitete Santo erfolgreich bei den Wolves und etablierte das Team in der Premier League.

✍️ Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo.#WelcomeNuno — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021

psc 30 Juni, 2021 21:26