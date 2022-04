Premier Ligist jagt kroatischen Leipzig-Profi Josko Gvardiol

Der kroatische Abwehrspieler Josko Gvardiol hat im vergangenen Sommer den Weg von seinem Stammklub Dinamo Zagreb zu RB Leipzig gefunden. Dort etablierte sich der 20-Jährige rasch als Stammspieler – und weckt nun bereits Begehrlichkeiten in der Premier League.

Nach Angaben von “The Athletic” blickt Tottenham mit grossem Interesse auf den 10-fachen Nationalspieler. RB Leipzig legte für Gvardiol letztes Jahr knapp 20 Mio. Euro Ablöse hin. Der Linksfuss steht bis 2026 unter Vertrag. Einen baldigen Abgang plant weder der Verteidiger noch sein Verein. “Ich geniesse wirklich jeden Tag mit diesem tollen Team in diesem erstklassigen Klub. Ich denke an nichts anderes! Und wenn Sie mich fragen, ob ich nächstes Jahr hier spiele: Ja, natürlich!”, stellte Gvardiol jüngst in der “Bild” klar.

Tottenham scheint also zumindest im Hinblick auf die kommende Saison nur wenig Chancen auf eine Verpflichtung zu haben. Die Spurs müssten in jedem Fall sehr tief in die Tasche greifen, um einen Transfer zu realisieren. Konkret wären wohl mehr als 50 Mio. Euro Ablöse notwendig.

psc 8 April, 2022 14:36