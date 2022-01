PSG verhandelt mit Tottenham wegen Tanguy Ndombélé – es gibt ein Problem

Paris St. Germain muss die Quote an einheimischen Spielern im Kader erhöhen und strebt eine Verpflichtung von Spurs-Profi Tanguy Ndombélé (25) an. Es gibt allerdings ein Problem.

Wie “TF1”-Journalist Julien Maynard berichtet, streben die Pariser einen Spielertausch an: Ndombélé soll also kommen und gleichzeitig ein Mittelfeldspieler aus dem gegenwärtigen PSG-Kader den Weg zu Tottenham finden. Das ist allerdings nicht so leicht. Angeblich will schlicht kein Pariser Profi, der infrage kommen könnte, den Verein derzeit verlassen.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs gehen weiter. Möglich ist auch eine Leihe mit Kaufoption.

psc 21 Januar, 2022 13:51