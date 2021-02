PSG will Kane als Ersatz für Mbappé

Paris Saint-Germain droht der Abgang von Kylian Mbappé. Als potenziellen Nachfolger sollen die Franzosen Tottenhams Harry Kane auserkoren haben.

Mit Harry Kane arbeitete Mauricio Pochettino, aktuell Cheftrainer von Paris Saint-Germain, bereits gemeinsam bei den Tottenham Hotspur. Gemäss “Mirror” soll der Argentinier im englischen Angreifer die Ideal-Lösung sehen, um einen möglichen Abgang von Kylian Mbappé zu kompensieren.

Letzterer wird weiterhin mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Sein Kontrakt endet im Sommer 2022, wobei PSG derzeit an einer Verlängerung arbeitet. Gelingt dies nicht, so würden die Pariser die Bemühungen angeblich in Richtung Kane legen.

adk 21 Februar, 2021 12:22