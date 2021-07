Santo-Machtwort in der Causa Kane

Seit Monaten ranken sich Wechselgerüchte um Harry Kane. Tottenham Hotspur ist das egal: Der neue Teammanager Nuno Espirito Santo spricht ein Machtwort.

Für Nuno Espirito Santo kommt es überhaupt nicht infrage, dass Tottenham Hotspur seinen Superstar Harry Kane abgibt. “Harry ist unser Spieler. Punkt. Wir müssen über nichts anderes sprechen. Ich freue mich darauf, ihn in unserer Gruppe begrüssen zu dürfen”, stellte Espirito Santo während seiner Antrittspressekonferenz unumwunden klar.

Kane soll die Spurs-Verantwortlichen bereits vor Monaten darüber informiert haben, den Klub noch in diesem Sommer verlassen zu wollen. Seitdem ist die englische Presse im Hochleistungsmodus unterwegs. “The Athletic” schrieb kürzlich von Kanes Wunsch, sich zu Manchester City zu verändern. Der Englische Meister sei im Gegenzug bereit, rund 115 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

Die vergangene Saison in der Premier League schloss Kane mit 23 Treffern bereits zum dritten Mal als Torschützenkönig ab. Bei der Europameisterschaft enttäuschte der 27-Jährige in der Vorrunde, sorgte in der K.-o.-Phase mit vier Toren aber dann dafür, dass England zum ersten Mal in der Geschichte in ein EM-Finale einzog.

aoe 17 Juli, 2021 16:14