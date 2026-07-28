Savinho hat keine Lust mehr auf Manchester City

Der brasilianische Flügelstürmer Savinho sieht seine Zukunft nicht mehr bei Manchester City.

Laut Fabrizio Romano hat der 22-Jährige die Klubleitung inzwischen darüber informiert, dass er den Verein noch in dieser Transferperiode verlassen möchte. Eigentlich steht Savinho bei den Skyblues noch langfristig bis 2031 unter Vertrag. Der Linksfuss glaubt allerdings angesichts der grossen Konkurrenz offenbar nicht, dass er in der neuen Saison genügend Einsatzzeit erhält.

Wie und wo es für Savinho nun weitergeht, ist aktuell unklar. Seit Mai steht er auf der Wunschliste von Tottenham ganz weit oben. Weitere Klubs könnten sich ebenfalls noch ins Rennen einklinken.