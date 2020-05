In der Nacht auf Mittwoch wurde der Mittelfeldprofi in Nord-London Opfer eines Raubüberfalls. Englischen Medien zufolge bedrohten die Einbrecher Dele Alli mit einem Messer. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der Fussballprofi im Gesicht getroffen und verletzt wurde. Die Räuber sind mit Schmuck und Uhren geflüchtet.

Im Haus waren auch Allis Bruder und deren Freundinnen anwesend. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die Polizei ermittelt und wertet die Bilder der Überwachungskamera aus. “Wir wurden am Mittwoch um 0.35 Uhr alarmiert. Zwei Männer sind in das Haus eingebrochen und haben Uhren sowie weiteren Schmuck geklaut. Eine Person wurde bei dem Überfall leicht im Gesicht verletzt. Bis jetzt wurde noch niemand verhaftet, die Ermittlungen laufen noch”, bestätigt ein Sprecher der “Daily Mail”.

Via Twitter berichtet Dele Alli am Mittwochabend, dass es eine fürchterliche Erfahrung gewesen sei, es aber allen Beteiligten gut gehe.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020