Serge Aurier auf dem Weg zurück zu PSG

Die Rückkehr von Serge Aurier zu Paris St. Germain kommt wohl zustande.

Der französische Topklub setzt seine Transferoffensive fort: Neben dem bereits fixierten Transfer von Georginio Wijnaldum wird in Kürze auch Goalie Gianluigi Donnarumma unterschreiben. Zudem ist auch Serge Aurier auf dem Weg (zurück) nach Paris. Wie der italienische Journalist Rudy Galetti berichtet, könnte der 28-jährige Ivorer für 20 Mio. Euro zum Ligue 1-Klub wechseln.

Aurier ist noch für ein weiteres Jahr an Tottenham gebunden. Zwischen 2014 und 2017 lief er schon einmal für PSG auf. Danach holte ihn der damalige Spurs-Coach Mauricio Pochettino auf die Insel. Inzwischen ist der Argentinier Trainer bei PSG – und will Aurier nun erneut in sein Team holen.

psc 14 Juni, 2021 10:37