Spurs-Fans sind bereits sauer auf Neuzugang Mathys Tel

Mathys Tel gab bei der 0:4-Klatsche der Spurs im League Cup in Liverpool sein Debüt für Tottenham. Die Fans sind enttäuscht.

In den sozialen Medien gibt es für den 19-jährigen Franzosen nach dessen 45-minütigem Auftritt viel Kritik. Tel konnte keinerlei Akzente setzen. Viele schreiben Spurs-Fans schreiben, dass sie gar nicht bemerkt hätten, dass Tel auf dem Platz stand. Einige möchten den Transfer sogar schon ungeschehen machen.

Eine derart verfrühte Beurteilung ist natürlich fehl am Platz. Der Start ist Tel bei seinem neuen Klub allerdings gründlich missglückt. Die Spurs gewannen das Heimspiel des League Cup-Halbfinals noch mit 1:0. An der Anfield Road waren sie aber chancenlos. Tel konnte sich auch nicht in Szene setzen, da Tottenham insgesamt kaum Offensivaktionen hatte.

psc 7 Februar, 2025 17:06