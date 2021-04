Spurs in Sorge um humpelnden Kane

Eine Woche vor dem Ligapokalfinale bangt Tottenham Hotspur um Harry Kane, der am Freitag nach abermals grandioser Vorstellung verletzt ausgewechselt wurde.

Harry Kane bereitet Tottenham Hotspur einiges an Kopfzerbrechen. Der Superstar humpelte in der Nachspielzeit der Premier-League-Partie beim FC Everton (2:2) vom Rasen. Trainer Jose Mourinho kündigte eine eingehende Untersuchung an. “Ich möchte keine Spekulationen befeuern”, sagte Mourinho. Er erwarte eine konkrete Aussage nicht vor Dienstag.

Für die Spurs wäre ein längerfristiger Ausfall extrem bitter. Und das nicht nur, weil sich der Nordlondoner Klub Stand jetzt nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren würde. Den Spurs bietet sich in der kommenden Woche letztmalig die Chance, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen.

Am Sonntag kommender Woche (25. April, 17.30 Uhr) kommt es im Carabao Cup zum Finalduell mit Manchester City. Entscheiden die Spurs dieses Duell für sich, wäre es der erste Titelgewinn seit der Saison 2007/08. Damals holte man ebenfalls den Ligapokal.

Kane präsentiert sich einmal mehr in absoluter Topform. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schnürte gegen Everton einen Doppelpack und verzeichnete somit seine Pflichtspieltore 30 und 31 – hinzu kommen hervorragende 16 Vorlagen.

aoe 17 April, 2021 13:07