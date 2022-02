Spurs sind scharf auf Innenverteidiger-Diamant

Tottenham Hotspur möchte für den Sommer gerne einen weiteren Innenverteidiger holen. Offenbar entscheiden sich die Spurs dann für eine zukunftsträchtige Option.

Ashley Phillips steht offenbar ganz oben auf dem Wunschzettel von Tottenham Hotspur. Wie der britische “Express” berichtet, unternahmen die Spurs im Januar zwei Versuche, um den Hochbegabten von den Blackburn Rovers loszueisen. Vergeblich, Phillips spielt nun mindestens bis Sommer für den englischen Zweitligisten.

Der 1,90 Meter grosse Innenverteidiger hat sich in der Jugend- und U21-Auswahl der Rovers so gut entwickelt, dass in der Vergangenheit zahlreiche Scouts von Vereinen wie Manchester United oder dem FC Chelsea vor Ort waren, um sich ein genaues Bild von Phillips zu machen. Der 16-Jährige gilt auf der Insel als grosses Versprechen für die Zukunft.

Tony Mowbray, Trainer der Rovers, bezeichnete Phillips als “Mega-Fussballer” und sagte diesen Monat: “Ash ist ein phänomenaler Junge. Wenn man sich einen Verteidiger so vorstellt, wie man ihn sich wünscht, dann hat dieser Junge alle Eigenschaften. Aber er ist noch ein kleiner Junge. Er braucht Zeit.”

Es ist davon auszugehen, dass die Spurs allerspätestens im Sommer der erste Klub sein werden, der seine Fühler erneut nach Phillips ausstrecken wird.

aoe 19 Februar, 2022 12:28