Spurs sollen sich mit Fonseca einig sein

Tottenham Hotspur hat offenbar seinen neuen Trainer gefunden. Paulo Fonseca wird den Premier-League-Klub sehr wahrscheinlich übernehmen.

Paulo Fonseca soll kurz davor stehen, den vakanten Trainerposten bei Tottenham Hotspur zu übernehmen. Wie der “Telegraph” berichtet, haben die Spurs mit dem Portugiesen Einigkeit bezüglich einer Zusammenarbeit erzielt. Fonseca winkt ein Kontrakt über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison.

Der Trainerkreis dürfte sich also in Kürze schliessen. Fonseca kommt von der AS Rom nach Nordlondon, im Gegenzug übernimmt der von den Spurs geschasste José Mourinho in der Ewigen Stadt. Fonseca soll zukünftig mit vier Millionen Euro alimentiert werden. Es ist das erste Engagement des 48-Jährigen auf der Insel.

aoe 12 Juni, 2021 10:31