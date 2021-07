Spurs sollen über Seferovic-Angebot nachdenken

Im Zuge seiner vorzüglichen Saison, die Haris Seferovic für Benfica gespielt hat, ist der Schweizer Angreifer ins Visier anderer Klubs geraten. Unter denen befindet sich mittlerweile offenbar auch Tottenham Hotspur.

An der Europameisterschaft bleiben von Haris Seferovic vor allem seine beiden Kopfballtreffer beim Sensationscoup im Achtelfinale gegen Frankreich (8:7 n. E.) in Erinnerung. Seine Form aus der Ligasaison konnte der Angreifer aus Nati-Sicht leider nicht ganz auf das EM-Turnier adaptieren.

Dennoch signalisiert Tottenham Hotspur laut dem italienischen Journalisten Rudy Galetti durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit mit Seferovic. Die Spurs sollen momentan darüber nachdenken, ein Angebot für den Stürmer abzugeben, der in Nordlondon Harry Kane ersetzen würde. Englands Nationalmannschaftscaptain drängt auf eine Veränderung in diesem Sommer.

Seferovic überragte in der vorhergehenden Saison in Portugal und erzielte für Benfica 22 Tore in 31 Ligabegegnungen. Mit diesem hervorragenden Wert wäre der 29-Jährige sogar fast Torschützenkönig der Liga NOS geworden. Durch einen Doppelpack am letzten Spieltag schnappte Pedro Goncalves vom Stadtrivalen Sporting Seferovic allerdings noch die Krone weg.

Seferovics Vertrag besitzt noch langfristig bis 2024 Gültigkeit. Im Gespräch ist eine Ablöseforderung in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Der FC Everton und die Wolverhampton Wanderes sollen ebenfalls interessiert sein.

aoe 5 Juli, 2021 11:03