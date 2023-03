Spurs-Sportdirektor Fabio Paratici wird weltweit gesperrt

Das bislang in Italien geltende Berufsverbot für Tottenhams Sportdirektor Fabio Paratici wird weltweit ausgedehnt.

Der 50-jährige Italiener kann seinen Tätigkeiten bei den Spurs somit nicht mehr regulär nachgehen. So darf er keine Gespräche mehr mit Beratern oder Spielern führen. Entschieden hat dies die FIFA, nachdem der italienische Fussballverband gefordert hatte, die 30-monatige Sperre für Paratici weltweit anzuwenden.

«Die FIFA kann bestätigen, dass auf Anfrage des italienischen Fussballverbands (FIGC) der Vorsitzende des FIFA-Disziplinarausschusses beschlossen hat, die von der FIGC gegen mehrere Fussballfunktionäre verhängten Sanktionen mit weltweiter Wirkung auszudehnen.» Paratici und andere Funktionäre waren in den Finanzskandal von Juventus involviert, der in dieser Saison bereits zu einem Punktabzug der Turiner in der Serie A geführt hat.

Paratici kann Rekurs einlegen.

psc 29 März, 2023 13:34