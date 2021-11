Würfel gefallen: Spurs-Trainer Nuno Espirito Santo muss gehen

Tottenham entlässt seinen erst im Sommer engagierten Trainer Nuno Espirito Santo.

Die Würfel sind am Montagmorgen definitiv gefallen. Nach der 0:3-Pleite gegen Manchester United und 15 Punkten nach zehn Premier League-Spieltagen, was Tabellenplatz 8 bedeutet, hat Klubboss Daniel Levy die Entscheidung getroffen. Wie es in einer Mitteilung heisst, müssen Santo und seine Assistenten Ian Cathro, Rui Barbosa und Antonio Dias gehen.

Aus den letzten sieben Spielen resultierten nur noch sechs Punkte. Santo wurde erst im Hinblick auf diese Saison als Coach installiert und verfügte eigentlich über einen Zweijahresvertrag bis Juni 2023. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch offen.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

psc 1 November, 2021 10:50